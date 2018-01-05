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Маріупольського школяра, який отруївся алкоголем вже виписали

Київ • УНН

 • 11254 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Школяра з Маріуполя, який в новорічну ніч випив горілки і втратив свідомість, лікарі відпустили додому. Про це в коментарі УНН повідомили в прес-службі ГУ НП в Донецькій області.

Маріупольського школяра, який отруївся алкоголем вже виписали

"На сьогодні його життю нічого не загрожує, він перебуває вдома", - розповіли в прес-службі.

У поліції додали, що на маму підлітка було складено адмінпротокол за статтею 184 КУпАП - невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків по вихованню дітей.

"Також, було встановлено магазин, в якому йому (підлітку, - ред.) продали спиртне. На представників цього закладу складено адміністративний протокол за статтею 156 КУпАП", - уточнили в прес-службі.

Нагадаємо, що в Маріуполі в новорічну ніч алкоголем отруїлося 35 осіб, в тому числі - 2 дитини.

За оцінками експертів, напередодні свят попит на алкогольні напої очікувано зростає. При цьому, збільшується і виробництво нелегального алкоголю.

За словами експерта Ольги Івушкіної, легкодоступность сурогатного алкоголю для споживача і відсутність відповідного за завдану шкоду покарання відбирають у легального виробника не те щоб заробіток, але і сам сенс алкогольного бізнесу.

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