"Маріуполь" проведе товариську гру із трикратним чемпіоном Боснії та Герцеговини
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Визначився четвертий спаринг-партнер ФК “Маріуполь” на зимовому навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Про це інформує прес-служба команди, передає УНН.
4-го лютого приазовці проведуть спаринг із “Сараєво” (Боснія і Герцеговина). На даний момент “Сараєво” займає в чемпіонаті Боснії і Герцеговини 3-е місце, набравши в 18-ти іграх 35 очок. Клуб тільки на 6 очок відстає від лідера “Железнічара”.
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Примітно, що “Сараєво” тричі вигравав внутрішню першість країни — 1999, 2007, 2015. За цим показником команда відстає тільки від “Зрінські” (5 титулів) та “Железнічара” (6).
Як повідомлялося раніше, ФК “Маріуполь” назвав імена трьох супротивників в рамках контрольних ігор в Туреччині.