"Маріуполь" після вильоту з Ліги Європи поступився "Ворсклі"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Протистоянням “Ворскла” — “Маріуполь” закінчився п’ятий тур Української Прем’єр-ліги, передає кореспондент УНН.
В середині тайму команди обмінялися взяттями воріт. Подача з правої бровки Полегенька завершилася голом головою Руслана Фоміна. Проте полтавчани відповіли голом, який став окрасою усього 5-го туру — Владислав Кулач у падінні через себе майже з лінії штрафної засмутив Худжамова.
А вирішальний м’яч забив футболіст приазовського колективу. Однак не у ворота полтавчан. Кобахідзе прострілив на дальню стійку, а Полегенько зрізав ігровий снаряд у власну сітку — 2:1.
Додамо, що “Ворскла” має дві звитяги і з 6 балами займає 7-й щабель, а “Маріуполь” з 3-ма очками знаходиться на передостанній 11-й сходинці.