"Маріуполь" оформив оренду футболіста "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. ФК "Маріуполь" дійшов згоди з ФК "Шахтар" про продовження орендної угоди з півзахисником Максимом Чехом, передає УНН з посиланням на прес-службу приазовців.
Півзахисник є вихованцем академії "оранжево-чорних". У сезоні 2017/18 став володарем золотих медалей молодіжного чемпіонату України.
З 2014-го регулярно викликався в збірну України гравців 1999 року народження. Переможець чемпіонату світу U-20 в Польщі в 2019 році.
Зазначимо, що у минулому чемпіонаті за азовців гравець провів 21 матч - 1 гол, 5 попереджень.
Як повідомляв УНН, раніше приазовці також орендували воротаря "Шахтаря".