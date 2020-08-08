"Мариуполь" оформил аренду футболиста "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. ФК "Мариуполь" достиг соглашения с ФК "Шахтер" о продлении арендного соглашения с полузащитником Максимом Чехом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу приазовцев.
Полузащитник является воспитанником академии "оранжево-черных". В сезоне 2017/18 стал обладателем золотых медалей молодежного чемпионата Украины.
С 2014-го регулярно вызывался в сборную Украины игроков 1999 года рождения. Победитель чемпионата мира U-20 в Польше в 2019 году.
Отметим, что в прошлом чемпионате за азовцев игрок провел 21 матч - 1 гол, 5 предупреждений.
Как сообщал УНН, ранее приазовцы также арендовали вратаря "Шахтера".