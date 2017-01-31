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Марін Ле Пен хоче вивести Францію із єврозони за півроку

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Передвиборна платформа лідера французької партії "Національний фронт" Марін Ле Пен передбачає вихід з єврозони, надання Центральному банку додаткових повноважень. Про це повідомив Reuters партієць "Національного фронту" Жан Мессіа, передає УНН.

"Вона (Ле Пен) підтвердить, що планує відкрити шестимісячні переговори щодо виходу Франції із зони євро", - заявив радник кандидата на пост президента країни. Ж.Мессіа зазначив, що повернення до франка дозволить деномінувати державний борг Франції у новій валюті.

Як пише видання, партієць також заявив, що програма політичної сили передбачає відновлення можливості рефінансування державних інститутів через ЦБ шляхом придбання державної заборгованості. У багатьох країнах така політика заборонена через побоювання інфляції, яка може виникнути при вкиданні на фінансові ринки великого обсягу готівкової валюти.

За словами Ж.Мессіа, для відновлення індустріальної бази країни Нацфронт заборонить продавцям імпортних товарів перекладати податки на споживачів, що рівносильно створенню збору на ввезену в країну продукції. Партія також має намір зобов'язати рітейлерів надавати певний обсяг товарів французьких виробників на полицях своїх магазинів.

Видання також відзначає, що для реалізації запропонованої програми потрібно не тільки обрання Ле Пен главою держави на виборах у травні, а й перемога її партії на парламентських виборах, що заплановані на червень.

Нагадаємо, влада окупованого Криму запросила кандидата в президенти Франції від партії "Національний фронт" Марін Ле Пен відвідати півострів.

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