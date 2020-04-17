Мапа поширення COVID-19 у Києві: вже близько 200 випадків зафіксували на Печерську
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Станом на 17 квітня, загалом у столиці зафіксовано вже 705 випадків захворювання на COVID-19, викликаного коронавірусною інфекцією. Найбільше випадків за добу виявили у Печерському районі міста - 12. Відповідну мапу оприлюднив у себе у Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:
▪️ Печерський +12;
▪️ Шевченкiвський +6;
▪️ Солом’янський +4;
▪️ Дніпровський +7;
▪️ Святошинський +6;
▪️ Деснянський +6;
▪️ Подільський +1;
▪️ Голосіївський +5;
▪️ Оболонський +4;
▪️ Дарницький +10", - написав Кличко, говорячи про випадки, зафіксовані за минулу добу.
Виходячи з даних на оприлюдненій Кличком мапі, райони, де було виявлено найбільше випадків захворювання з загальної кількості - Печерський (196), Дарницький (115), Шевченківський (73) та Солом’янський (71).
Найменше випадків - Подільський (29), Святошинський (33), та Оболонський (37) райони.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зафіксовано 4662 випадки COVID-19, 125 людей померли.