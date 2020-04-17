Карта распространения COVID-19 в Киеве: уже около 200 случаев зафиксировали на Печерске
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. По состоянию на 17 апреля, всего в столице зафиксировано уже 705 случаев заболевания на COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. Больше всего случаев за сутки обнаружили в Печерском районе города - 12. Соответствующую карту обнародовал у себя в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
▪️ Печерский +12;
▪️ Шевченковский +6;
▪️ Соломенский +4;
▪️ Днепровский +7;
▪️ Святошинский +6;
▪️ Деснянский +6;
▪️ Подольский 1;
▪️ Голосеевский +5;
▪️ Оболонский +4;
▪️ Дарницкий 10", - написал Кличко, говоря о случаях, зафиксированных за прошедшие сутки.
Исходя из данных на обнародованной Кличко карте, районы, где было обнаружено больше всего случаев заболевания из общего числа - Печерский (196), Дарницкий (115), Шевченковский (73) и Соломенский (71).
Меньше всего случаев - Подольский (29), Святошинский (33), и Оболонский (37) районы.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано 4662 случая COVID-19, 125 человек скончались.