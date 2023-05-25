“Маневри з метою отримати аванс під майбутню виборчу кампанію”: політолог про бажання влади приватизувати ОПЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Бажання влади приватизувати “Одеський припортовий завод” не що інше як підігрування певним бізнес-групам України для консолідації коштів під майбутні вибори. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив політолог Володимир Цибулько.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Директор “ОПЗ” Юрій Ковальський розповів подробиці участі заводу у “зерновій угоді”
Цитата
“Швидше за все влада діє в інтересах певних союзницьких бізнес-груп з метою консолідувати кошти на вибори. Тому що реальних коштів, реальної ціни за ту частку, яка виставлена на продаж, навряд чи можна буде отримати (...)
Тому швидше за все це маневри з метою отримати аванс під майбутню виборчу кампанію, якусь фінансову подушку - так звану дельту між ринковою і неринковою ціною. І не виключено, що ці гроші підуть на фінансування потрібних владі виборчих проектів”, - заявив Цибулько.
Він наголосив - “Одеський припортовий завод” повинен стати прибутковим держпідприємством та може приносити неабиякі податки в бюджет України.
“Це унікальне підприємство і воно може приносити мільярди в бюджет України. У такому випадку державна частка власності цього підприємства також приносила б додаткові доходи”, - наголосив експерт.
Раніше
Експерт з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян заявив, що приватизація заводу може завершитися простим розпродажем матеріальних активів підприємства. А економіст Андрій Новак взагалі вважає приватизацію хімічного гиганта України - злочином проти держави.
Водночас допоки навколо “ОПЗ” точаться чутки щодо можливої приватизації, завод продовжує працювати.
А очільник ОПЗ Юрій Ковальський вважає, що “Одеський припортовий завод” має використовувати всі ресурси для відновлення економічного потенціалу України.