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"Маневры с целью получить аванс под будущую избирательную кампанию": политолог о желании власти приватизировать ОПЗ

"Маневры с целью получить аванс под будущую избирательную кампанию": политолог о желании власти приватизировать ОПЗ

Киев • УНН

 • 824313 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Желание власти приватизировать “Одесский припортовый завод” не что иное как подыгрывание определенным бизнес-группам Украины для консолидации средств под будущие выборы. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил политолог Владимир Цыбулько.

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Цитата

“Скорее всего власть действует в интересах определенных союзнических бизнес-групп с целью консолидировать средства на выборы. Потому что реальных средств, реальной цены за ту долю, которая выставлена на продажу, вряд ли можно будет получить (...)

Поэтому скорее всего это маневры с целью получить аванс под будущую избирательную кампанию, некую финансовую подушку - так называемую дельту между рыночной и нерыночной ценой. И не исключено, что эти деньги пойдут на финансирование нужных власти избирательных проектов”, - заявил Цыбулько.

Он отметил - “Одесский припортовый завод” должен стать прибыльным госпредприятием и может приносить значительные налоги в бюджет Украины.

“Это уникальное предприятие и оно может приносить миллиарды в бюджет Украины. В таком случае государственная доля собственности этого предприятия также приносила бы дополнительные доходы”, - отметил эксперт.

Ранее

Эксперт по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Егор Киян заявил, что приватизация завода может завершиться простой распродажей материальных активов предприятия. А экономист Андрей Новак вообще считает приватизацию химического гиганта Украины - преступлением против государства.

В то же время пока вокруг “ОПЗ” ходят слухи о возможной приватизации, завод продолжает работать.

А глава ОПЗ Юрий Ковальский считает, что “Одесский припортовый завод” должен использовать все ресурсы для восстановления экономического потенциала Украины.

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