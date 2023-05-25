"Маневры с целью получить аванс под будущую избирательную кампанию": политолог о желании власти приватизировать ОПЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Желание власти приватизировать “Одесский припортовый завод” не что иное как подыгрывание определенным бизнес-группам Украины для консолидации средств под будущие выборы. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил политолог Владимир Цыбулько.
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Цитата
“Скорее всего власть действует в интересах определенных союзнических бизнес-групп с целью консолидировать средства на выборы. Потому что реальных средств, реальной цены за ту долю, которая выставлена на продажу, вряд ли можно будет получить (...)
Поэтому скорее всего это маневры с целью получить аванс под будущую избирательную кампанию, некую финансовую подушку - так называемую дельту между рыночной и нерыночной ценой. И не исключено, что эти деньги пойдут на финансирование нужных власти избирательных проектов”, - заявил Цыбулько.
Он отметил - “Одесский припортовый завод” должен стать прибыльным госпредприятием и может приносить значительные налоги в бюджет Украины.
“Это уникальное предприятие и оно может приносить миллиарды в бюджет Украины. В таком случае государственная доля собственности этого предприятия также приносила бы дополнительные доходы”, - отметил эксперт.
Ранее
Эксперт по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Егор Киян заявил, что приватизация завода может завершиться простой распродажей материальных активов предприятия. А экономист Андрей Новак вообще считает приватизацию химического гиганта Украины - преступлением против государства.
В то же время пока вокруг “ОПЗ” ходят слухи о возможной приватизации, завод продолжает работать.
А глава ОПЗ Юрий Ковальский считает, что “Одесский припортовый завод” должен использовать все ресурсы для восстановления экономического потенциала Украины.