Манчестерського дербі: Моурінью облили водою в післяматчевій сутичці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. За підсумками манчестерського дербі 16-го туру Англійської Прем'єр-ліги на "Олд Траффорд" стався конфлікт та потасовка, повідомляє УНН з посиланням на телеканал "Футбол 1" і видання The Telegraph.
Після поєдинку тренер "червоних дияволів" Жозе Моуріньо по шляху на прес-конференцію вирішив навідатися в гостьову роздягальню, в той час як гравці "Манчестер Сіті" святкували свою 14-ту поспіль звитягу. Причиною Моурінью послужила гучна музика та гучне святкування гравців "міщан", які на думку португальського тренера стали проявом неповаги.
Моурінью попросив представників команди суперника заспокоїтися. Після відповіді від бразильського голкіпера "городян", Едерсона, гравці і персонал обох команд зі своїх роздягалень перемістилися в тунель і почали бійку, штовхаючи і ображаючи один одного. Після того, як конфлікт вдалося зупинити, з'ясувалося, що один з тренерів "Манчестер Сіті", Мікель Артета, отримав розсічення брови, а Моурінью був з ніг до голови облитий водою, так як під час бійки встигли політати пляшки з водою.
Примітно, що одним із головних учасників сутички став форвард "червоних дияволів" Ромелу Лукаку.
Нагадаємо, що завдяки звитязі 2:1 "Сіті" збільшили перевагу над "МЮ" в турнірній таблиці до 11 очок.