Манчестерского дерби: Моуринью облили водой в послематчевой схватке
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. По итогам манчестерского дерби 16-го тура Английской Премьер-лиги на "Олд Траффорд" произошел конфликт и потасовка, сообщает УНН со ссылкой на телеканал "Футбол 1" и издание The Telegraph.
После поединка тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо на пути на пресс-конференцию решил наведаться в гостевую раздевалку, в то время как игроки "Манчестер Сити" праздновали свою 14-ю подряд победу. Причиной Моуринью послужила громкая музыка и шумное празднование игроков "горожан", которые по мнению португальского тренера стали проявлением неуважения.
Моуринью попросил представителей команды соперника успокоиться. После ответа от бразильского голкипера "горожан", Эдерсона, игроки и персонал обеих команд из своих раздевалок переместились в тоннель и начали драку, толкая и оскорбляя друг друга. После того, как конфликт удалось остановить, выяснилось, что один из тренеров "Манчестер Сити", Микель Артета, получил рассечение брови, а Моуринью был с ног до головы облит водой, так как во время драки успели полетать бутылки с водой.
Примечательно, что одним из главных участников столкновения стал форвард "красных дьяволов" Лукаку.
Напомним, что благодаря победе 2:1 "Сити" увеличили преимущество над "МЮ" в турнирной таблице до 11 очков.