Манчестерского дерби: Моуринью облили водой в послематчевой схватке

После поединка тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо на пути на пресс-конференцию решил наведаться в гостевую раздевалку, в то время как игроки "Манчестер Сити" праздновали свою 14-ю подряд победу. Причиной Моуринью послужила громкая музыка и шумное празднование игроков "горожан", которые по мнению португальского тренера стали проявлением неуважения.

Моуринью попросил представителей команды соперника успокоиться. После ответа от бразильского голкипера "горожан", Эдерсона, игроки и персонал обеих команд из своих раздевалок переместились в тоннель и начали драку, толкая и оскорбляя друг друга. После того, как конфликт удалось остановить, выяснилось, что один из тренеров "Манчестер Сити", Микель Артета, получил рассечение брови, а Моуринью был с ног до головы облит водой, так как во время драки успели полетать бутылки с водой.

Примечательно, что одним из главных участников столкновения стал форвард "красных дьяволов" Лукаку.

Напомним, что благодаря победе 2:1 "Сити" увеличили преимущество над "МЮ" в турнирной таблице до 11 очков.