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Манчестер Юнайтед перервав переможну серію Тотенхема

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. "Манчестер Юнайтед" здобув перемогу над "Тотенхемом" на "Олд Трафорд" в центральному матчі 10-го туру чемпіонату Англії з футболу, передає кореспондент УНН.

Серед небезпечних моментів першої половини варто відзначити удар Решфорда зі штрафного в нижній кут – Льоріс парирував м'яч на кутовий. У "Тотенхема" Ерік Дайер завдавав небезпечного удару у падінні – Де Хеа спіймав "сферу".

Єдиний гол у зустрічі відбувся на 81 хвилині. Де Хеа вибив м'яч з власної карної зони, Лукаку в один дотик головою віддав передачу на хід Марсьялю і француз віправив снаряд у ціль – 1:0.

Склади команд:
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Смоллінг, Джонс, Валенсія, Байї, Еррера, Янг (Дарміан, 93), Матіч, Мхітарян (Лінгард, 65), Решфорд (Марсьяль, 70), Лукаку.
"Тотенхем": Льоріс, Вертонген, Девіс, Орье, Алдервейрелд, Аллі, Дайер, Сіссоко (Дембеле, 62), Еріксен, Уінкс, Сон Хин Мін (Льоренте, 62).

Примітно, що "шпори" до цієї зустрічі мали 5-матчеву виграшну серію в АПЛ.

Зазначимо, що в турнірній таблиці "червоні дияволи" займають друге місце, набравши 23 очка, "Тотенхем" з 20 очками розташувався рядком нижче.

Додамо також, "Манчестер Юнайтед" в наступному турі в гостях зіграє з "Челсі", "Тотенхем" прийме "Крістал Пелас".

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