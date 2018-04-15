"Манчестер Сіті" Зінченка переміг "Тотенхем" і наблизився до чемпіонства в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У головній зустрічі 33 туру Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Тотенхем" на "Вемблі" приймав лідера чемпіонату "Манчестер Сіті", передає УНН.
Гості ударно провели середину першого тайму. Закид за спини захисників від Компані обернувся рейдом і голом Габріеля Жезуса. Далі воротар Льоріс порушив правила на гравці "городян", збивши його у підкаті, за що суддя призначив 11-метровий. Пенальті реалізував Гюндоган.
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Зменшив відставання від суперників перед перервою Крістіан Еріксон, але крапку у зустрічі на 72 хвилині поставив Рахім Стерлінг – 3:1.
Український легіонера "Сіті" Олександр Зінченко провів усе протистояння на лаві запасних.
Примітно, що на трибунах "Вемблі" була присутньою перша ракетка України з жіночого тенісу Еліна Світоліна.
Варто відзначити, що "Манчестер Сіті" набрав 87 очок і наблизився до чемпіонства. У разі поразки "Манчестер Юнайтед" у цьому турі від "Вест Бромвіча" "городяни" стануть чемпіонами вже сьогодні.