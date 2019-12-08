"Манчестер Сіті" без Зінченка зазнав поразки у Манчестерському дербі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У головній баталії 16 туру Англійської Прем’єр-ліги на стадіоні “Етіхад” “Манчестер Сіті” приймав “Манчестер Юнайтед”, передає кореспондент УНН.
“Міщани” завдали вдвічі більшої кількості ударів по воротах — 22 проти 11, але точнішими цього вечора були “червоні дияволи”.
В середині тайму Маркус Решфорд розвів воротаря та м’яч по різним кутам з пенальті, а через шість хвилин Марсьяль був точним при пострілі низом. Крім того, між двома взяттями воріт, Решфорд міг встановити розгромний рахунок, але поцілив в поперечину.
За 5 хвилин до кінця основного часу захисник Ніколя Отаменді виграв верхову подачу з кутового від Мареза, але на більше “міщан” не вистачило — 1:2.
Відзначимо, що Хосеп Гвардіола не додав Олександра Зінченка до заявки на гру.
Зауважимо, “Манчестер Сіті” залишився з 32 очками і тепер йде третім після “Ліверпулю” та “Лестера”. “МЮ” з 24 очками піднялися на 5 сходинку.