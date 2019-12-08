"Манчестер Сити" без Зинченко потерпел поражение в Манчестерском дерби
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В главной баталии 16 тура Английской Премьер-лиги на стадионе “Этихад” “Манчестер Сити” принимал “Манчестер Юнайтед”, передает корреспондент УНН.
“Мещане” нанесли вдвое большего количества ударов по воротам — 22 против 11, но точнее в этот вечер были “красные дьяволы”.
В середине тайма Маркус Решфорд развел вратаря и мяч по разным углам с пенальти, а через шесть минут Марсьяль был точным при выстреле низом. Кроме того, между двумя взятиями ворот, Решфорд мог установить разгромный счет, но попал в перекладину.
За 5 минут до конца основного времени защитник Николя Отаменди выиграл верховую подачу с углового от Мареза, но на большее “горожан” не хватило — 1:2.
Отметим, что Хосеп Гвардиола не добавил Александра Зинченко в заявку на игру.
Заметим, “Манчестер Сити” остался с 32 очками и теперь идет третьим после “Ливерпулю” и “Лестера”. “МЮ” с 24 очками поднялись на 5 место.