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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 22893 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 14676 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 69048 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 108282 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 141260 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Манчестер Сити" без Зинченко потерпел поражение в Манчестерском дерби

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. В главной баталии 16 тура Английской Премьер-лиги на стадионе “Этихад” “Манчестер Сити” принимал “Манчестер Юнайтед”, передает корреспондент УНН.

“Мещане” нанесли вдвое большего количества ударов по воротам — 22 против 11, но точнее в этот вечер были “красные дьяволы”.

В середине тайма Маркус Решфорд развел вратаря и мяч по разным углам с пенальти, а через шесть минут Марсьяль был точным при выстреле низом. Кроме того, между двумя взятиями ворот, Решфорд мог установить разгромный счет, но попал в перекладину.

За 5 минут до конца основного времени защитник Николя Отаменди выиграл верховую подачу с углового от Мареза, но на большее “горожан” не хватило — 1:2.

Отметим, что Хосеп Гвардиола не добавил Александра Зинченко в заявку на игру.

Заметим, “Манчестер Сити” остался с 32 очками и теперь идет третьим после “Ливерпулю” и “Лестера”. “МЮ” с 24 очками поднялись на 5 место.

Украинские Национальные Новости

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