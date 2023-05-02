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“Мали намір обдурити”: Adidas не попередили інвесторів про потенційну шкоду від співпраці з Каньє Вестом

“Мали намір обдурити”: Adidas не попередили інвесторів про потенційну шкоду від співпраці з Каньє Вестом

Київ • УНН

 • 469690 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. У колективному позові інвесторів проти Adidas зазначається, що генеральний директор Adidas Каспер Рорстед і головний фінансовий директор Харм Олмейер "мали намір обдурити" їх, приховуючи інформацію про поведінку колишнього зіркового партнера Каньє Веста і про потенційну шкоду, яку це може завдати бізнесу, пише УНН з посиланням на Washington Post.

Деталі

У період свого розквіту партнерство Adidas з Ye було неймовірно плідним для компанії, її колекції взуття та одягу Yeezy швидко стали фаворитами вуличного одягу. Але з роками почали утворюватися проблеми, адже Ye робив усе більш суперечливі заяви.

Зокрема останньою краплею стали слова Каньє Веста на подкаст-інтерв’ю про те, що жодні його антисемітські заяви не змусять Adidas припинити співпрацю з ним. 25 жовтня 2022 року компанія оголосила, що "припинить виробництво продукції під брендом Yeezy і припинить усі платежі Ye та його компаніям".

"Adidas не терпить антисемітизму та будь-яких інших видів ненависті", — йдеться в заяві того часу.

Проте у позові, поданому від імені акціонерів Adidas, стверджується, що компанія роками усвідомлювала потенційну шкоду, яку їм міг завдати Ye. Також фігурують звинувачення, що компанія не змогла належним чином обмежити свої фінансові ризики.

У позові цитувалося повідомлення Wall Street Journal за листопад 2022 року, в якому говорилося, що керівники Adidas, включно з Рорстедом, обговорювали ризик поведінки Ye та планували розірвати з ним зв’язки.

Довідково

У позові, який вимагає відшкодування невизначених збитків і виплати судових зборів за груповий позов, було зазначено падіння акцій Adidas після звіту журналу та зниження кредитного рейтингу в лютому 2023 року після того, як компанія оприлюднила інформацію про наявність у неї 500 мільйонів доларів США.

Нагадаємо

На Adidas подали до суду через співпрацю з Каньє Вестом.

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