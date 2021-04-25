Максим Степанов: "Моя головна мета – щоб у графі летальних випадків від COVID був нуль"

Цього року Україні потрібно не менше як 15,1 млрд грн. 4 млрд грн уже виділені, нині додатково зроблено перерозподіл ще 6,5 млрд грн з бюджету МОЗ.

“Моя головна мета — щоб у графі летальних випадків від COVID був нуль. І якщо на це потрібні кошти, байдуже, звідки їх треба забирати, бо це життя і здоров’я людей. Ми будемо звертатися щодо додаткової суми коштів, адже нам треба укладати контракти на 2022 рік. Зараз про це ніхто не говорить, але ж вакцинувати людей треба буде і в 2022 році. І ми знайдемо ці кошти”, — сказав Максим Степанов.

Міністр нагадав, що на сьогодні відхилення у термінах постачання вакцин — це загальносвітова практика.

“Відповідно до наших підписаних і проплачених контрактів, ми повинні були вже отримати 3,9 мільйона доз вакцин — це без ініціативи COVAX. Якщо додати сюди COVAX, від якої ми мали одержувати постачання з середини лютого, то на сьогодні вже було б щонайменше 5,5 мільйона доз вакцин у нашій країні”, — зазначив Максим Степанов.

Міністр додав, що від компанії Sinovac є підтвердження на відвантаження 500 тис. доз вакцини до 30 квітня, а ще 1 млн доз — протягом травня. За ініціативою COVAX Україна має отримати 1,4 млн доз також протягом травня.