Макрон заявив, що Франція має намір розробити космічну оборонну стратегію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон вважає за необхідне, щоб країна в найближчі роки розробила космічну оборонну стратегію. Про це він заявив в п’ятницю, виступаючи в міністерстві збройних сил. Промову було виголошено після підписання ним закону про військову програму на 2019-2025 роки. Лідер виступав перед працівниками військового відомства, а також учасниками параду на честь Національного свята Франції, яке буде проведено в суботу на Єлисейських полях, інформує УНН з посиланням на французькі ЗМІ.
“Франція завжди йшла в перших рядах країн, що освоювали космічний простір і використовували його в тому числі і в оборонних цілях. Сьогодні ця сфера відіграє для нас вирішальну роль в забезпеченні операцій. Вона має величезний потенціал, але в той же час космічна сфера породжує і конфлікти , - тому вона, як і область кібероборони, являє собою найбільший виклик для національної безпеки”, — заявив Макрон.
“Саме тому я вважаю, що в найближчі роки Франції належить розробити космічну оборонну стратегію. Ця стратегія також знайде своє відображення в ініціативах, які приймаються на загальноєвропейському рівні”, — сказав президент.
При цьому Макрон також зупинився на питаннях кібероборони Франції. “Закон про військову програму передбачає посилення діяльності збройних сил по передбаченню ситуації, розвідці, аналізу інформації, захисту військових, збройних і інформаційних систем, дій в сфері кібербезпеки”, — нагадав він.
Макрон в зв’язку з цим підкреслив, що “кібероборона стала в останні роки найважливішою частиною забезпечення безпеки країни”.
Як повідомляв УНН, ЗМІ повідомили про вилучення слова “раса” з конституції Франції.