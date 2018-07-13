Макрон заявив, що Франція має намір розробити космічну оборонну стратегію

“Франція завжди йшла в перших рядах країн, що освоювали космічний простір і використовували його в тому числі і в оборонних цілях. Сьогодні ця сфера відіграє для нас вирішальну роль в забезпеченні операцій. Вона має величезний потенціал, але в той же час космічна сфера породжує і конфлікти , - тому вона, як і область кібероборони, являє собою найбільший виклик для національної безпеки”, — заявив Макрон.

“Саме тому я вважаю, що в найближчі роки Франції належить розробити космічну оборонну стратегію. Ця стратегія також знайде своє відображення в ініціативах, які приймаються на загальноєвропейському рівні”, — сказав президент.

При цьому Макрон також зупинився на питаннях кібероборони Франції. “Закон про військову програму передбачає посилення діяльності збройних сил по передбаченню ситуації, розвідці, аналізу інформації, захисту військових, збройних і інформаційних систем, дій в сфері кібербезпеки”, — нагадав він.

Макрон в зв’язку з цим підкреслив, що “кібероборона стала в останні роки найважливішою частиною забезпечення безпеки країни”.

Як повідомляв УНН, ЗМІ повідомили про вилучення слова “раса” з конституції Франції.