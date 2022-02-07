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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Макрон прибув до Москви і зробив першу заяву: у чудеса не вірить

Макрон прибув до Москви і зробив першу заяву: у чудеса не вірить

Київ • УНН

 • 59289 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок прибув до Москви на зустріч з російським президентом Володимиром Путіним, пише УНН.

Деталі

Про прибуття Макрона в російську столицю повідомила низка французьких журналістів.

За даними телеканалу CGTN, президент Франції після прибуття висловив стриманий оптимізм напередодні переговорів, які торкнуться ситуації навколо українських кордонів.

"Я досить оптимістичний, але не вірю в спонтанні чудеса", — сказав Макрон журналістам незабаром після приземлення в Москві.

Emmanuel Macron arrive à Moscoupic.twitter.com/OVcwgCbaXi

— Maxence Lambrecq (@MaxenceLambrecq)February 7, 2022

Додамо

Раніше Макрон заявляв, що вважає, що візит до Москви допоможе почати деескалацію ситуації навколо України.

Як підтвердив сьогодні глава МЗС України Дмитро Кулеба, після візиту до Москви французький лідер здійснить поїздку до Києва.

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