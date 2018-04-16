Макрон пояснив рішення не проводити консультації з парламентом перед ударами по Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Французький президент Еммануель Макрон заявив, що для участі в операції на території Сирії йому не потрібно було проводити консультації з парламентом країни. Про це політик розповів в інтерв'ю BFMTV, інформує УНН.
“За конституцією я верховний головнокомандувач і несу відповідальність, покладену на мене в цій якості”, — сказав Макрон.
Французький лідер додав, що приймає рішення разом з керівником Головного штабу.
“Ми не станемо міняти конституцію, тільки тому, що вона вам не подобається. Під час президентських виборів були ті, хто хотів внести зміни до конституції, але вони не виграли”, - підкреслив Макрон.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон під час спілкування з журналістами на каналі BFMTV заявив про відсутність жертв під час ракетного удару США, Великої Британії та Франції по об’єктах у Сирії.