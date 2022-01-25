Президент Франції Макрон пообіцяв провести телефонні переговори з Путіним щодо України у п'ятницю
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в п'ятницю, 28 січня, проведе переговори з російським колегою Володимиром Путіним щодо України, наполягаючи на необхідності діалогу з Москвою. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.
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"У мене будуть телефонні переговори з президентом у п'ятницю вранці", - сказав Макрон, заявивши, що переговори стануть частиною "вибагливого діалогу" з Росією і дадуть можливість отримати "роз'яснення" щодо стратегії Москви по відношенню до України.
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Франція проведе переговори на високому рівні, щоб запропонувати Росії "дорожню карту" з деескалації на тлі зростання глобальної стурбованості з приводу того, що Москва може вторгнутися в Україну, повідомила в понеділок адміністрація президента Еммануеля Макрона.
Еммануель Макрон висловив "глибоке занепокоєння ситуацією на кордонах України" і наголосив на необхідності колективної роботи для швидкої деескалації, йдеться у заяві Єлисейського палацу.
Франція, яка підтримує Україну через побоювання подальшого вторгнення після того, як Росія почала стягувати війська та військову техніку до кордону, візьме участь, в середу, в діалозі за участю дипломатичних радників із Німеччини, Росії та України у рамках "Нормандського формату".
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан також заявив, що Європа тверда у своїй рішучості діяти проти Росії.
"ЄС має бажання використовувати санкції як стримування щодо Росії, щоб запобігти будь-якому вторгненню чи наступу, військовому чи іншому, проти України", — заявив він ЗМІ після засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.