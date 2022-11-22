Макрон після розмови із Зеленським: потрібно забезпечити безпеку на Запорізькій АЕС

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"Після нових обстрілів на Запорізькій атомній електростанції я повторюю: необхідно зробити все, щоб забезпечити безпеку та безпеку станції. Ми обговорювали це сьогодні з президентом Зеленським. Ми продовжуватимемо наші зусилля", - написав Макрон.

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Український Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував Макрону за підтримку та знову закликав до демілітаризації Запорізької АЕС.

"Працюємо для того, щоб забезпечити виконання припису МАГАТЕ щодо припинення будь-якої ворожої активності проти українських атомних об’єктів. І для цього надзвичайно важливою є демілітаризація Запорізької атомної станції. Росія повинна забрати звідти всіх своїх бойовиків і припинити обстріли станції", - сказав він.

Нагадаємо

20 листопада, внаслідок ранкових обстрілів російськими військами на Запорізькій АЕС виведене з ладу обладнання, необхідне для запуску 5 і 6 енергоблоків, які постачають електроенергію на потреби України. Зафіксовано 12 "прильотів".

Après de nouveaux tirs contre la centrale nucléaire de Zaporijia, je le redis : tout doit être fait pour préserver la sécurité et la sûreté des centrales. Nous en avons parlé aujourd'hui avec le Président Zelensky. Nous poursuivrons nos efforts.