Макрон після розмови із Зеленським: потрібно забезпечити безпеку на Запорізькій АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон, після телефонної розмови із Президентом України Володимиром Зеленським, заявив про необхідність забезпечити безпеку на Запорізькій АЕС, яка минулими вихідними зазнала нових обстрілів.
Про це французький президент написав у своєму Twitter, передає УНН.
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"Після нових обстрілів на Запорізькій атомній електростанції я повторюю: необхідно зробити все, щоб забезпечити безпеку та безпеку станції. Ми обговорювали це сьогодні з президентом Зеленським. Ми продовжуватимемо наші зусилля", - написав Макрон.
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Український Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував Макрону за підтримку та знову закликав до демілітаризації Запорізької АЕС.
"Працюємо для того, щоб забезпечити виконання припису МАГАТЕ щодо припинення будь-якої ворожої активності проти українських атомних об’єктів. І для цього надзвичайно важливою є демілітаризація Запорізької атомної станції. Росія повинна забрати звідти всіх своїх бойовиків і припинити обстріли станції", - сказав він.
Нагадаємо
20 листопада, внаслідок ранкових обстрілів російськими військами на Запорізькій АЕС виведене з ладу обладнання, необхідне для запуску 5 і 6 енергоблоків, які постачають електроенергію на потреби України. Зафіксовано 12 "прильотів".
Après de nouveaux tirs contre la centrale nucléaire de Zaporijia, je le redis : tout doit être fait pour préserver la sécurité et la sûreté des centrales. Nous en avons parlé aujourd'hui avec le Président Zelensky. Nous poursuivrons nos efforts.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 21, 2022