Макрон нагородить генерала Міллі найвищими нагородами Франції

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 13644 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 24051 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 42290 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 37422 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 82131 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 63289 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 58404 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118520 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182983 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 213244 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 29602 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 20810 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 62238 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 15988 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 12081 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 42231 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 62969 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 82073 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 213217 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 263744 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 12457 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 16496 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 25009 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 29545 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 45221 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Макрон нагородить генерала Міллі найвищими нагородами Франції

Київ • УНН

 • 338278 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі у п'ятницю отримає найвищу почесну медаль Франції за свою роль у координації підтримки України та за більш ніж 40-річну військову кар'єру, присвячену захисту демократії, заявила канцелярія президента Франції, передає УНН.

Макрон нагородить генерала Міллі найвищими нагородами Франції

Деталі

Міллі їде до Франції, щоб бути присутнім на церемоніях у Нормандії, присвячених 79-м роковинам висадки військ у Нормандії під час Другої світової війни силами союзників.

Макрон планує нагородити його орденом Почесного легіону на закритій церемонії. Нагорода була заснована французьким імператором Наполеоном Бонапартом у 1802 році. Щорічно вона присуджується у різних категоріях приблизно 2000 громадянам та приблизно 300 іноземцям за захист французьких цінностей.

«Президент Французької Республіки віддасть належне міцності та якості зв'язків військового співробітництва, які об'єднують наші дві країни, і визначній ролі генерала Міллі у цих відносинах», — заявили в офісі Макрона. «Це буде можливість для президента обговорити багато сфер тісної співпраці між нашими двома країнами, від Сахеля до Леванта, на тлі агресивної війни росії в Україні».

Додамо

Раніше цього року Макрон нагородив Президента України Володимира Зеленського Великим хрестом ордена Почесного легіону за стійкість країни проти вторгнення росії.

Президент росії володимир путін отримав нагороду у 2006 році. Макрон розглядав можливість позбавити путіна цієї нагороди, але сказав, що рішення про це «має бути прийняте у потрібний момент».

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.58
Bitcoin
$84,927.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.95
Золото
$3,239.09
Ethereum
$1,676.61