Деталі

Міллі їде до Франції, щоб бути присутнім на церемоніях у Нормандії, присвячених 79-м роковинам висадки військ у Нормандії під час Другої світової війни силами союзників.

Макрон планує нагородити його орденом Почесного легіону на закритій церемонії. Нагорода була заснована французьким імператором Наполеоном Бонапартом у 1802 році. Щорічно вона присуджується у різних категоріях приблизно 2000 громадянам та приблизно 300 іноземцям за захист французьких цінностей.

«Президент Французької Республіки віддасть належне міцності та якості зв'язків військового співробітництва, які об'єднують наші дві країни, і визначній ролі генерала Міллі у цих відносинах», — заявили в офісі Макрона. «Це буде можливість для президента обговорити багато сфер тісної співпраці між нашими двома країнами, від Сахеля до Леванта, на тлі агресивної війни росії в Україні».

Додамо

Раніше цього року Макрон нагородив Президента України Володимира Зеленського Великим хрестом ордена Почесного легіону за стійкість країни проти вторгнення росії.

Президент росії володимир путін отримав нагороду у 2006 році. Макрон розглядав можливість позбавити путіна цієї нагороди, але сказав, що рішення про це «має бути прийняте у потрібний момент».