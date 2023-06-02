Детали

Милли едет во Францию, чтобы присутствовать на церемониях в Нормандии, посвященных 79-й годовщине высадки войск в Нормандии во время Второй мировой войны силами союзников.

Макрон планирует наградить его орденом Почетного легиона на закрытой церемонии. Награда была учреждена французским императором Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Ежегодно она присуждается в различных категориях примерно 2000 гражданам и примерно 300 иностранцам за защиту французских ценностей.

«Президент Французской Республики отдаст должное прочности и качеству связей военного сотрудничества, которые объединяют наши две страны, и выдающейся роли генерала Милли в этих отношениях», — заявили в офисе Макрона. «Это будет возможность для президента обсудить многие сферы тесного сотрудничества между нашими двумя странами, от Сахеля до Леванта, на фоне агрессивной войны россии в Украине».

Добавим

Ранее в этом году Макрон наградил Президента Украины Владимира Зеленского Большим крестом ордена Почетного легиона за стойкость страны против вторжения россии.

Президент россии владимир путин получил награду в 2006 году. Макрон рассматривал возможность лишить путина этой награды, но сказал, что решение об этом «должно быть принято в нужный момент».