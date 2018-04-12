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Макрон: хімічна зброя використовувалася режимом Асада у Сирії

Макрон: хімічна зброя використовувалася режимом Асада у Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Франції є докази використання хімічної зброї режимом Асада в Сирії проти свого населення. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє УНН з посиланням Le Parisien.

"У нас є докази того, що хімічна зброя використовувалася режимом Башара Асада", - сказав він в ефірі французького телебачення.

Глава французької держави уточнив: "Принаймні був використаний хлор".

Макрон також повідомив, що він перебуває в контакті з президентом США Дональдом Трампом, який попередив в середу про можливість відповіді Заходу.

"Кожен день з початку тижня наші команди тісно співпрацюють", - сказав президент Франції.

Макрон також запевнив, що Франція буде приймати свої рішення "своєчасно ... у слушний і ефективний час".

"Франція буде діяти в Сирії, коли перевірить всю інформацію", - додав він.

Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.

Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.

Пізніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими ракетними ударами по Сирії. Так американський лідер відреагував на нещодавні заяви з боку російського посла в Лівані Олександра Засипкіна, який застеріг, що Росія буде збивати всі випущені в бік Сирії ракети і знищить місця їх запуску.

Тим часом у Пентагоні заявили, що готові до військової відповіді на хіматаку в Сирії, якщо це буде необхідно і якщо президент Трамп прийме відповідне рішення. Однак, 11 квітня CNN повідомив, що у Трампа ще немає остаточного рішення щодо удару по Сирії.

У той же час ЗМІ повідомили, що ракетний есмінець США наблизився до військово-морської бази РФ в Сирії, а другий - на підході.

Також не виключено, що до військової операції приєднається Велика Британія. За даними The Telegraph, до берегів Сирії вже відправлені британські підводні човни з крилатими ракетами. Крім того, за даними The Times, в бойових діях можуть бути задіяні літаки з військової бази Акротірі на Кіпрі.

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