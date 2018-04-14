Макрон і Мей вирішили продовжити роботу над відповіддю на "хіматаку в Сирії"

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей під час переговорів з французьким президентом Емманюелем Макроном домовилися працювати разом по “міжнародній відповіді” на можливу хімічну атаку в сирійському місті Дума. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт британського уряду.

“Прем’єр міністр говорила з президентом Франції Еммнюелем Макрона цього вечора (13 квітня) через жахливу атаку в Сирії в місті Дума. Вони домовилися тісно працювати разом над міжнародної відповіддю”, — наводяться в повідомленні слова представника Терези Мей.

Також, в п’ятницю, 13 квітня Макрон провів переговори щодо Сирії з російським президентом Володимиром Путіним. За словами, французького президента, Париж ставить пріоритетами в сирійському питанні боротьбу з тероризмом, полегшення становища цивільних осіб і “швидкий початок переговорів про старт вартого довіру і всеосяжного політичного процесу”.

Як повідомляв УНН, у Франції є докази використання хімічної зброї режимом Асада в Сирії проти свого населення. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

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