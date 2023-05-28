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Магнітні бурі у червні: коли чекати спалахів на Сонці

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Червень одразу розпочнеться зі спалахів на Сонці, які принесуть з собою магнітні бурі, пише УНН.

Протягом місяця очікується кілька магнітних бур. Пікова активність припадатиме на 2, 18, 19 та 20 червня. Ці дні можуть стати найважчими для метіозалежних людей.

Також середньої сили магнітні бурі очікуються 10, 28 та 29 червня, а слабкі - 1, 7, 16 та 30 червня.

Саме в ці періоди багато хто відчує на собі негативний вплив магнітних бур. Можливі різкі перепади настрою, занепад сил, втома, мігрені та запаморочення, підвищення або, навпаки, різке зниження кров'яного тиску, набряки, нудота.

У цей період необхідно особливо дбайливо ставитися до свого організму, берегти здоров'я:

  • постарайтеся не перевтомлюватися ні розумово, ні фізично
  • дотримуйтеся режиму сну
  • більше бувайте на свіжому повітрі
  • мінімізуйте споживання алкоголю, кави та міцного чаю
  • відмовтеся від жирної та важкої їжі.

Позитивний вплив на організм демонструють контрастний душ, масаж і дихальні практики (якщо до названих процедур немає протипоказань).

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