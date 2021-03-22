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“Магазин біля будинку”: Косюк розповів про власну мережу “М’ясомаркетів”

“Магазин біля будинку”: Косюк розповів про власну мережу “М’ясомаркетів”

Київ • УНН

 • 39674 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Власник агрокомпанії МХП Юрій Косюк в інтерв’ю виданню Forbes розповів про принципову відмінність нових “Мʼясомаркетів” від мережі магазинів “Наша Ряба”, передає УНН.

Косюк вважає, що невеликі магазини “Наша Ряба” — це позавчорашній день, вони не задовольняють сучасні потреби ринку.

Цитата:

“Люди хочуть магазини біля будинку, які б давали не тільки м’ясо, але і якийсь мінімальний набір продуктів. У майбутньому ці магазини мають дати клієнтові швидкий і доступний сервіс з доставкою. Те, що ми тепер робимо, потрібно було почати робити три роки тому. М'ясомаркети — це чистий франчайзинг, який дає гарантоване рішення навіть непрофесійному інвесторові”, — прокоментував він.

Деякі магазини “Нашої Ряби” вже модернізуються під новий формат "М'ясомаркетів", розповідає Косюк.

“Ми встигли оновити 10 торгових точок "Нашої Ряби“ та, відповідно до зібраної статистики, можемо говорити, що приріст загального виторгу одного магазину склав від 25 до 30%, обсяг реалізації м’яса птиці зріс до 20%”, — сказав власник компанії МХП.

Додатково

За останні 9 років МХП збільшив активи в Україні та за кордоном, відкрив нові ринки збуту у 80 країнах, побудував олійноекстракційний завод і біогазові станції, які забезпечують усі фабрики компанії електроенергією.

Бізнес МХП в Україні складається з 9 напрямків: вирощування зерна, соняшнику і сої на 380 тис. га, виробництво комбікорму, біогазові станції потужністю 17 Мвт, виробництво птиці та яєць, м’ясопереробка і франчайзингова мережа “Наша Ряба” з 1839 точок.

Разом з європейськими партнерами МХП управляє фабриками у Нідерландах і Словаччині. У 2019 році компанія вперше самостійно купила потужності в Європі — словенського виробника м’яса птиці Perutnina Ptuj за 221 млн євро. Його птахофабрики розташовані в Хорватії, Сербії, Македонії, Боснії і Герцоговині, Австрії та Румунії і постачають м’ясо до 15 європейських країн. У 2019 році новий актив додав до загального доходу МХП 271 млн дол. 

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