"Магазин у дома": Косюк рассказал о собственной сети "Мясомаркетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Владелец агрокомпании МХП Юрий Косюк в интервью изданию Forbes рассказал о принципиальном отличии новых "Мясомаркетов" от сети магазинов "Наша Ряба", передает УНН.
Косюк считает, что небольшие магазины "Наша Ряба" - это позавчерашний день, они не удовлетворяют современные потребности рынка.
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"Люди хотят магазины у дома, которые давали бы не только мясо, но и какой-то минимальный набор продуктов. В будущем эти магазины должны дать клиенту быстрый и доступный сервис с доставкой. То, что мы теперь делаем, нужно было начать делать три года назад. Мясомаркеты - это чистый франчайзинг, который дает гарантированное решение даже непрофессиональному инвестору", - прокомментировал он.
Некоторые магазины "Нашей Рябы" уже модернизируются под новый формат "Мясомаркетов", рассказывает Косюк.
"Мы успели обновить 10 торговых точек "Нашей Рябы" и, согласно собранной статистике, можем говорить, что прирост общей выручки одного магазина составил от 25 до 30%, объем реализации мяса птицы вырос до 20%", - сказал владелец компании МХП.
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За последние 9 лет МХП увеличил активы в Украине и за рубежом, открыл новые рынки сбыта в 80 странах, построил маслоэкстракционный завод и биогазовые станции, которые обеспечивают все фабрики компании электроэнергией.
Бизнес МХП в Украине состоит из 9 направлений: выращивание зерна, подсолнечника и сои на 380 тыс. га, производство комбикорма, биогазовые станции мощностью 17 МВт, производство птицы и яиц, мясопереработка и франчайзинговая сеть "Наша Ряба" с 1839 точек.
Вместе с европейскими партнерами МХП управляет фабриками в Нидерландах и Словакии. В 2019 году компания впервые самостоятельно купила мощности в Европе - словенского производителя мяса птицы Perutnina Ptuj за 221 млн евро. Его птицефабрики расположены в Хорватии, Сербии, Македонии, Боснии и Герцеговине, Австрии и Румынии и поставляют мясо в 15 европейских стран. В 2019 году новый актив добавил в общий доход МХП 271 млн долл.