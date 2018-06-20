Мадридський "Реал" придбає воротаря Луніна – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Чинний переможець Ліги чемпіонів УЄФА мадридський “Реал” близький до придбання голкіпера збірної України та “Зорі” Андрія Луніна, передає УНН з посиланням на Elbernabeu та Marca.
За інформацією видання Elbernabeu, луганський клуб отримає за українця 9 млн. євро і 4,4 в якості бонусу.
Головний наставник “галактікос” Хулен Лопетегі також має бажання запросити українця на перший збір команди. На даному передсезонному зборі наставник вирішить чи залишиться Лунін в стані клубу, чи буде відданий в оренду.
Нагадаємо, що Луніна визнавали кращий футболістом сезоні в “Зорі”.