Мадридський "Реал" придбає воротаря Луніна – ЗМІ

За інформацією видання Elbernabeu, луганський клуб отримає за українця 9 млн. євро і 4,4 в якості бонусу.

Головний наставник “галактікос” Хулен Лопетегі також має бажання запросити українця на перший збір команди. На даному передсезонному зборі наставник вирішить чи залишиться Лунін в стані клубу, чи буде відданий в оренду.

Нагадаємо, що Луніна визнавали кращий футболістом сезоні в “Зорі”.