Мадридский "Реал" приобретет вратаря Лунина - СМИ

По информации издания Elbernabeu, луганский клуб получит за украинца 9 млн. евро и 4,4 в качестве бонуса.

Главный наставник “галактикос” Лопетеги также имеет желание пригласить украинца на первый сбор команды. На данном предсезонном сборе наставник решит останется Лунин в составе клуба, или будет отдан в аренду.

Напомним, что Лунина признавали лучший футболистом сезоне в “Заре”.