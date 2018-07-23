Мадридський "Реал" презентував голкіпера Луніна
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У рамках спеціального заходу мадридський "Реал" провів процедуру представлення воротаря збірної України з футболу Андрія Луніна, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "галактікос".
Президент "Реалу" Флорентіно Перес вручив зі своїх рук футболку голкіперу. Також українець поставив підпис під угодою із "королівським клубом".
Лунін виступив з промовою на іспанській мові, подякувавши за надану можливість виступати в найкращому клубі світу та пообіцявши віддавати усі сили.
Згодом українець вийшов на поле "Сантьяго Бернабеу", де його чекала група фанатів, та роздав уболівальникам значну кількість м'ячів.
Нагадаємо, що Лунін заключив з мадридцями угоду на шість років.