Мадридський "Реал" презентував голкіпера Луніна

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КИЇВ. 23 липня. УНН. У рамках спеціального заходу мадридський "Реал" провів процедуру представлення воротаря збірної України з футболу Андрія Луніна, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "галактікос".

Президент "Реалу" Флорентіно Перес вручив зі своїх рук футболку голкіперу. Також українець поставив підпис під угодою із "королівським клубом".

Лунін виступив з промовою на іспанській мові, подякувавши за надану можливість виступати в найкращому клубі світу та пообіцявши віддавати усі сили.

Згодом українець вийшов на поле "Сантьяго Бернабеу", де його чекала група фанатів, та роздав уболівальникам значну кількість м'ячів.

Нагадаємо, що Лунін заключив з мадридцями угоду на шість років.

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