Мадридский "Реал" презентовал голкипера Лунина
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В рамках специального мероприятия мадридский "Реал" провел процедуру представления вратаря сборной Украины по футболу Андрея Лунина, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "галактикос".
Президент "Реала" Флорентино Перес вручил из своих рук футболку голкиперу. Также украинец поставил подпись под соглашением с "королевским клубом".
Лунин выступил с речью на испанском языке, поблагодарив за предоставленную возможность выступать в лучшем клубе мира и пообещав отдавать все силы.
Впоследствии украинец вышел на поле "Сантьяго Бернабеу", где его ждала группа фанатов, и раздал болельщикам значительное количество мячей.
Напомним, что Лунин заключил с мадридцами соглашение на шесть лет.