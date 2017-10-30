Мадера "Коктебель" відзначена нагородою у Франції

"Унікальне вино лінійки Vintage Коктебель – легендарна Мадера – знову підкорило експертів своїм смаком. В 2017 році удостоєно високої нагороди від професійного журі одного з найавторитетніших дегустаційних конкурсів Challenge International du Vin в Бордо (Франція)", - зазначили в компанії.

Довідка: "Challenge International du Vin" - один з найбільш рейтингових виноробних конкурсів світу, який проводиться у Франції з 1976 року. Він сертифікований за стандартами ISO 9001, що свідчить про підвищену вимогливість до якості вин і застосування найсуворіших технічних стандартів до організації процесу конкурсної дегустації.