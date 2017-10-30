Мадера "Коктебель" удостоена награды во Франции

"Уникальное вино линейки Vintage Коктебель - легендарная Мадера - снова покорило экспертов своим вкусом. В 2017 году удостоено высокой награды от профессионального жюри одного из самых авторитетных дегустационных конкурсов Challenge International du Vin в Бордо (Франция)", - отметили в компании.

Справка: "Challenge International du Vin" - один из самых рейтинговых винодельческих конкурсов мира, который проводится во Франции с 1976 года. Он сертифицирован по стандартам ISO 9001, что свидетельствует о повышенной требовательности к качеству вин и применения строгих технических стандартов к организации процесса конкурсной дегустации.