Мадера "Коктебель" удостоена награды во Франции

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24394 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 87635 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144650 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112350 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113817 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110822 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103012 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106616 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103232 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150818 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Мадера "Коктебель" удостоена награды во Франции

Мадера "Коктебель" удостоена награды во Франции

Киев  •  УНН

 • 15113 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Уникальная Мадера "Коктебель" попала в список лучших вин мира и удостоена высокой награды от профессионального жюри одного из самых авторитетных дегустационных конкурсов "Challenge International du Vin" в Бордо (Франция). Об этом говорится на странице в Facebook компании Eastern Beverage Trading, передает УНН.

"Уникальное вино линейки Vintage Коктебель - легендарная Мадера - снова покорило экспертов своим вкусом. В 2017 году удостоено высокой награды от профессионального жюри одного из самых авторитетных дегустационных конкурсов Challenge International du Vin в Бордо (Франция)", - отметили в компании.

Справка: "Challenge International du Vin" - один из самых рейтинговых винодельческих конкурсов мира, который проводится во Франции с 1976 года. Он сертифицирован по стандартам ISO 9001, что свидетельствует о повышенной требовательности к качеству вин и применения строгих технических стандартов к организации процесса конкурсной дегустации.

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