М.Сайдік: питання про введення збройної місії ОБСЄ на Донбас не обговорювалося
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Контактна група із врегулювання ситуації на сході України на засіданні у Мінську не обговорювала питання про введення збройної місії ОБСЄ на Донбас. Про це сьогодні за підсумками зустрічі заявив спецпредставник голови ОБСЄ на мінських переговорах Мартін Сайдік, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Питання про введення збройної місії ОБСЄ сьогодні не обговорювалося”, — сказав він.
Раніше в середу повпред РФ в контактній групі Борис Гризлов заявив, що після створення зон безпеки в Донбасі в ці райони може бути введена поліцейська місія ОБСЄ з табельною зброєю.