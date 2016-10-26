М.Сайдик: вопрос о введении вооруженной миссии ОБСЕ на Донбасс не обсуждался
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины на заседании в Минске не обсуждала вопрос о введении вооруженной миссии ОБСЕ на Донбасс. Об этом сегодня по итогам встречи заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ на минских переговорах Мартин Сайдик.
"Вопрос о введении вооруженной миссии ОБСЕ сегодня не обсуждался", - сказал он.
Ранее в среду полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что после создания зон безопасности в Донбассе в эти районы может быть введена полицейская миссия ОБСЕ с табельным оружием.