М.Охендовський сказав, що ГПУ має встановити посадовців НАБУ, які сфабрикували його справу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський зазначив, що Генеральна прокуратура України має встановити посадовців НАБУ, які сфабрикували його справу. Про це він сьогодні сказав журналістам в Апеляційному суді, передає кореспондент УНН.
"Цієї справи, яка була сфабрикована в НАБУ для мене більше не існує. Мені буде лише цікаво як буде далі діяти НАБУ. Якщо цей орган є політично незалежним, то єдино можливим рішенням, подальшим процесуальним рішенням для них є закрити провадження в цій справі. Якщо цього не буде зроблено, це стане свідченням того, що НАБУ перебуває в політичній залежності", - сказав він.
На уточнення журналістів про те, хто здійснює тиск на НАБУ, М.Охендовський відповів: "Я думаю, це все має бути встановлено слідством. Вже є достатньо підстав бачити ознаки змови щодо фабрикування цієї справи. Я думаю, що слідство ГПУ буде мати всі можливості для того, щоб встановити посадових осіб НАБУ, які, будучи учасниками цієї змови, зробили можливим притягненням до відповідальності завідомо невинної особи".
Він нагадав, що за зверненням його адвокатів ГПУ порушила кримінальне провадження за статтею щодо притягнення до відповідальності завідомо невинної людини.
Нагадаємо, Апеляційний суд Києва не взяв до розгляду апеляційну скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на ухвалу Солом'янського районного суду Києва, який обрав для голови ЦВК Михайла Охендовського запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Як повідомляв УНН, 13 грудня детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (“Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище”). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину.