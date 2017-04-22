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М.Мартиненко пообіцяв не залишати країну і прибувати до суду за потреби

Київ • УНН

 • 9236 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Колишній народний депутат Микола Мартиненко заявив про готовність прийти до суду за потреби та про відсутність намірів лишати країну. Про це М.Мартиненко повідомив після рішення суду, який відпустив його на поруки, передає УНН.

"Нікуди не тікаю, якщо треба – іду до суду і доказую свою правоту", - заявив він.

Як повідомляв УНН, суд віддав М.Мартиненка на поруки нардепам і міністрам.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопотали про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.

Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу у цій справі, заступника голови “Нафтогазу” Сергія Перелому, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.

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