М.Кулеба забрав на лікування до Києва дівчину, яку побили в чернігівській школі

“Зараз з Поліною по дорозі в Київ. Сьогодні завітав додому до неї і її мами. Разом прийняли рішення про негайне обстеження і лікування в Києві (стан дівчинки погіршився)”, — повідомив М.Кулеба.

Крім того Уповноважений Президента з прав дитини відвідав місце бійки, що виявилось прямо посеред багатоповерхівок.

“Сьогодні ми говоримо про дитячу жорстокість, хочемо від підлітків якоїсь прийнятної поведінки. Але звідки ж їй взятися, якщо сотні дорослих абстраговано проходили повз, коли її силоміць тягнули по вулиці в центрі міста?! Охоронці закладів, біля яких розпочинався конфлікт, стояли з раціями і просто спостерігали, як троє дівчат тягнули за волосся і викручували руки Поліні! Ніхто навіть слова не сказав! Повна байдужість! (головне ж, що в їхньому супермаркеті все спокійно)”, — додав М.Кулеба.

Нагадаємо, чернігівським відділом поліції проводиться розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень 15-річній дівчинці. Також до справи приєднані матеріали, які розміщені в соцмережах. Поліцією наразі встановлено всіх дійових осіб вказаного правопорушення.