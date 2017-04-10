Н.Кулеба забрал на лечение в Киев девушку, которую избили в черниговской школе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 49453 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104536 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160778 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118508 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117730 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113198 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104713 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107187 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103669 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154808 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Н.Кулеба забрал на лечение в Киев девушку, которую избили в черниговской школе

Н.Кулеба забрал на лечение в Киев девушку, которую избили в черниговской школе

Киев  •  УНН

 • 19776 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба посетил в Чернигове девушку, пострадавшую во время избиения в школе накануне, и забрал ее на лечение в Киев. Об этом он написал на своей странице в Facebook сообщил, передает УНН.

"Сейчас с Полиной по дороге в Киев. Сегодня пришел домой к ней и ее маме. Вместе приняли решение о немедленном обследовании и лечении в Киеве (состояние девочки ухудшилось)", - сообщил Н.Кулеба.

Кроме того Уполномоченный Президента по правам ребенка посетил место драки, которое оказалось прямо посреди многоэтажек.

"Сегодня мы говорим о детской жестокости, хотим от подростков какого-то приемлемого поведения. Но откуда же ему взяться, если сотни взрослых отвлеченно проходили мимо, когда ее насильно тащили по улице в центре города?! Охранники заведений, у которых начинался конфликт, стояли с рациями и просто наблюдали, как три девушки тянули за волосы и выкручивали руки Полине! Никто даже слова не сказал! Полное равнодушие! (Главное же, что в их супермаркете все спокойно)", - добавил Н.Кулеба.

Напомним, черниговским отделом полиции проводится расследование по факту нанесения телесных повреждений 15-летней девочке. Также к делу присоединены материалы, размещенные в соцсетях. Полицией пока установлены все действующие лица указанного правонарушения.

Украинские Национальные Новости

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