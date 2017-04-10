Н.Кулеба забрал на лечение в Киев девушку, которую избили в черниговской школе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба посетил в Чернигове девушку, пострадавшую во время избиения в школе накануне, и забрал ее на лечение в Киев. Об этом он написал на своей странице в Facebook сообщил, передает УНН.
"Сейчас с Полиной по дороге в Киев. Сегодня пришел домой к ней и ее маме. Вместе приняли решение о немедленном обследовании и лечении в Киеве (состояние девочки ухудшилось)", - сообщил Н.Кулеба.
Кроме того Уполномоченный Президента по правам ребенка посетил место драки, которое оказалось прямо посреди многоэтажек.
"Сегодня мы говорим о детской жестокости, хотим от подростков какого-то приемлемого поведения. Но откуда же ему взяться, если сотни взрослых отвлеченно проходили мимо, когда ее насильно тащили по улице в центре города?! Охранники заведений, у которых начинался конфликт, стояли с рациями и просто наблюдали, как три девушки тянули за волосы и выкручивали руки Полине! Никто даже слова не сказал! Полное равнодушие! (Главное же, что в их супермаркете все спокойно)", - добавил Н.Кулеба.
Напомним, черниговским отделом полиции проводится расследование по факту нанесения телесных повреждений 15-летней девочке. Также к делу присоединены материалы, размещенные в соцсетях. Полицией пока установлены все действующие лица указанного правонарушения.