Люксембурзького півзахисника названо найкращим футболістом туру УПЛ

Деталі

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник "Ворскли" Олівьє Тілль, який випередив нападників "Дніпра-1" Артема Довбика та "Ворскли" Рангела. Переможець оформив дубль у матчі з "Інгульцем".

Примітно, що до складу експертної ради потрапили: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

Доповнення

Переможцем у номінації найкращий тренер туру став Мірча Луческу з "Динамо".