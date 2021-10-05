Люксембурзького півзахисника названо найкращим футболістом туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 10-го туру УПЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт УПЛ.
Деталі
За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник "Ворскли" Олівьє Тілль, який випередив нападників "Дніпра-1" Артема Довбика та "Ворскли" Рангела. Переможець оформив дубль у матчі з "Інгульцем".
Примітно, що до складу експертної ради потрапили: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.
Доповнення
Переможцем у номінації найкращий тренер туру став Мірча Луческу з "Динамо".