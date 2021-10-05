Люксембургский полузащитник назван лучшим футболистом тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 10-го тура УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
Детали
По итогам голосования победу одержал полузащитник "Ворсклы" Оливье Тилль, опередивший нападающих "Днепра-1" Артема Довбика и "Ворсклы" Рангела. Победитель оформил дубль в матче с "Ингульцом".
Примечательно, что в состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
Дополнение
Победителем в номинации лучший тренер тура стал Мирча Луческу из "Динамо".