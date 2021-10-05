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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 108417 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 105197 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 104441 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Люксембургский полузащитник назван лучшим футболистом тура УПЛ

Люксембургский полузащитник назван лучшим футболистом тура УПЛ

Киев  •  УНН

 • 19062 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 10-го тура УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

Детали

По итогам голосования победу одержал полузащитник "Ворсклы" Оливье Тилль, опередивший нападающих "Днепра-1" Артема Довбика и "Ворсклы" Рангела. Победитель оформил дубль в матче с "Ингульцом".

Примечательно, что в состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Дополнение

Победителем в номинации лучший тренер тура стал Мирча Луческу из "Динамо".

Украинские Национальные Новости

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