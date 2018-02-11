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Людський фактор та погодні умови: у Мінтрансі РФ озвучили версії катастрофи Ан-148

Київ • УНН

 • 9804 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Міністерство транспорту Росії розглядає різні версії катастрофи літака Ан-148. Про це повідомила радник глави міністерства Жанна Терехова в інтерв’ю телеканалу “Росія 24”, передає УНН.

“Розглянемо найрізноманітніші версії. Я поки не можу говорити про це, могло бути все, що завгодно — людський фактор, погодні умови”, - сказала Терехова.

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За її словами, про причини і обставини події говорити ще рано.

Раніше представник Росавіації повідомив, що зв’язок з екіпажем літака Ан-148 “Саратовских авіаліній” зник за кілька хвилин після зльоту.

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