Людський фактор та погодні умови: у Мінтрансі РФ озвучили версії катастрофи Ан-148
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Міністерство транспорту Росії розглядає різні версії катастрофи літака Ан-148. Про це повідомила радник глави міністерства Жанна Терехова в інтерв’ю телеканалу “Росія 24”, передає УНН.
“Розглянемо найрізноманітніші версії. Я поки не можу говорити про це, могло бути все, що завгодно — людський фактор, погодні умови”, - сказала Терехова.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У РФ уточнили кількість осіб, які перебували на борту Ан-148
За її словами, про причини і обставини події говорити ще рано.
Раніше представник Росавіації повідомив, що зв’язок з екіпажем літака Ан-148 “Саратовских авіаліній” зник за кілька хвилин після зльоту.