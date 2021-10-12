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Любченко звинуватили в причетності до ще 10 млрд грн. "скруток" ПДВ - ЗМІ

Київ • УНН

 • 23355 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. В Україні продовжують процвітати “скрутки” податку на додану вартість. За літо — з червня по серпень 2021 року — бюджет втратив на цих схемах ще близько 10 млрд грн. Відповідні дані опублікувало видання “Дело”. За інформацією журналістів, до схем як і раніше причетний перший віцепрем’єр і міністр економіки Олексій Любченко.

Видання нагадує, що за різними оцінками, щорічні обсяги “скруток” ПДВ, тобто фіктивного “продажу” податкового кредиту між компаніями, у результаті яких бюджет втрачає надходження, складають від 25 до 60 млрд грн. Наприклад, згідно зі звітом ТСК Верховної ради, яка проводила оцінку діяльності податкових органів і розслідувала, в тому числі, обсяги “ринку” скруток, в 2020 році учасники схем “скрутили” близько 27 млрд грн.

При цьому тільки у період з травня по грудень 2020 року — коли главою ДПС був нинішній перший віцепрем’єр-міністр і міністр економіки Олексій Любченко, обсяг “скруток” склав 19,6 млрд грн. або близько 2,5 млрд грн. щомісяця.

Крім того, у пресі публікували списки з більш, ніж 1300 компаній, які причетні до “скрутки” на 12,4 млрд грн з січня по травень 2021 року. А також переліки фігурантів схем і представників фіскальних органів, які їм сприяють у реалізації таких схем. Все це дало привід журналістам стверджувати, що за час управління податковою Олексієм Любченко загальний обсяг “скруток” перевищив 30 млрд грн.

У розпорядженні видання опинилося чергове “зведення” з переліком з близько 1000 компаній, які брали участь в “скрутках” за червень — серпень 2021 року з помісячною розбивкою сум ПДВ, які їм вдалося “скрутити” за цей період.

Йдеться про суму близько 9,5 млрд грн, при чому обсяги щомісяця наростають — від 2,9 млрд грн в червні до 3,7 млрд грн у серпні. За ці три місяці “скрутки” були зафіксовані в усіх регіонах України, крім Чернівецької області. Лідерами за такими фактами є Львівська, Харківська області та м. Київ, а також Донецька і Київська області.

Сумарно в цих регіонах проведено більше половини “скруток” ПДВ в країні. Так, по Львівській ДПС зафіксовані “скрутки” на 1,8 млрд грн, у Харківській на 1,7 млрд грн., у Києві на 1,6 млрд грн., у Донецькій області на 1,4 млрд грн, у Київській — на 0,9 млрд грн.

Вісім компаній зі списку “схлопнули” понад 100 млн грн. ПДВ кожна. З трійки лідерів всі підприємства знаходяться в юрисдикції Харківської обласної ДПС. Це ТОВ “Агроком грант” (139,7 млн грн, засновник Сергій Петраш, вирощування зернових), ТОВ “Аліканте Сервіс” (138,5 млн грн, Вадим Баштецький, виробництво соняшникової олії), ТОВ “Флореа” (117,9 млн грн, Андрій Гончаренко, оптова торгівля відходами).

Крім того, понад 100 млн грн “скрутили” під носом Львівської ДПС — ТОВ “Австерія” (101 млн грн., Назарій Мінгалієв, оптова торгівля), ТОВ “Партнер Дістрібьюшін” (100,9 млн грн, Ростислав Грабал, оптова торгівля напоями). Від Києва в топ-8 опинилося ТОВ “Алекс Обджект” (108,6 млн грн “скрутили”, Карина Сокуренко, оптова торгівля ширвжитком), від Запоріжжя ТОВ “Центр Нафта торг” (103,1 млн грн., Андрій Новіков, оптова торгівля паливом) і ПП “ЛТ Тренінг” з Чернігова (109,3 млн грн., литовець Баніс Гітіс, допоміжна діяльність у сфері транспорту).

За даними ЗМІ, бенефіціарами схем продовжують залишатися усі ті ж регіональні лідери тіньової економіки, про яких писали раніше. Наприклад, структури Василя Костюка у Львові.

“З боку фіскального органу, за словами співрозмовників в правоохоронних органах, фігуранти схем так само не змінилися. Ключову роль відіграє Євген Олейніков, нині глава ДПС, а також помічник Олексій Любченко Сергій Крамар, директор департаменту управління ризиками ДПС Антон Чиж, начальник управління ризиків Олександр Осаволюк”, — йдеться в статті.

“На фоні розмов про можливе звільнення Любченка з уряду саме через причетність до „скрутки“ — є ймовірність, що правоохоронні органи все ж звернуть на це увагу і притягнуть до відповідальності причетних чиновників. Зараз схемами з несплатою ПДВ збирається активно займатися новостворене Бюро економічної безпеки. Однак, для реальної ефективності необхідно спочатку побороти політичну першопричину існування схем — притягнути до відповідальності чиновників-організаторів”, — резюмує видання.

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