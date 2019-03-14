Ляшко: ми йдемо перемагати, і я впевнений в нашій перемозі

У четвер, 14 березня, виступаючи перед журналістами в парламенті, Олег Ляшко заявив про те, що не зрадить своїх виборців і отримає перемогу в президентських виборах.

"Сьогодні соціологія на замовлення влади і штабів, на які вона працює, продовжує обманювати народ. Я хочу сказати українцям, - ми йдемо на вибори, щоб перемогти! Не гратися, не жартувати, не експериментувати, а ПЕРЕМОГТИ! Якщо хтось чекає від мене, що я, як Садовий або інші кандидати, які зрадили своїх виборців і під когось "лягли", і так само вчиню я - ніхто цього не дочекається. Я не зраджу виборців, я не зраджу мільйони українців, які вірять мені, які підтримують мою політику, і хочуть гідно жити в своїй рідній країні", - заявив Ляшко.

Лідер "радикалів" акцентував увагу на тому, що на відміну від усіх кандидатів, у нього є чітка програма відродження економіки і відновлення соціальної справедливості в державі.

"Я - єдиний кандидат в Президенти, який пропонує абсолютно чітку програму відродження економіки, відродження сили країни, повернення українців додому. Ми хочемо, щоб українські діти, які мають одну перспективу завдяки владі - або на базар, або в Польщу, - повернулися в Україну. я знаю, що треба робити, у нас є абсолютно чіткий план дій, і я впевнений в нашій перемозі! Наша сила в тому, щоб відродити країну, зробити її сильною, дати людям роботу і високі зарплати. Всі кандидати в президенти кажуть, про що завгодно, кром того, що болить і коле нормальній людині. Ми йдемо, щоб перемагати! Ніяка соціологія, ніяка брехня і маніпуляції, підкупи владою виборців нас не зупинять", - сказав Олег Ляшко.

Лідер Радикальної партії закликав виборців не вірити в обман влади і не піддаватися на провокації.

"Я прошу людей вірити в те, що ми переможемо. Влада не бореться з бідністю. Влада хоче купити людей, щоб потім обдурити, і знову грабувати країну наступні 5 років. І я йду в Президенти для того, щоб не дати їм грабувати український народ. Я йду, щоб змінити бюджет, підняти зарплати вчителям, лікарям, перерахувати пенсії, щоб люди не потребували подачок перед виборами. Ми піднімемо розмір держдопомоги при народженні дитини, на догляд за новонародженими. Ми обов'язково переможемо!" - резюмував Ляшко.