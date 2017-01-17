Львівську чиновницю викрили на махінаціях з соцвиплатами

Як встановили правоохоронці, посадовець від імені суб’єктів підприємницької діяльності видавала довідки про доходи, у які вносила неправдиві відомості про прийняття та звільнення з роботи, а також робила неправдиві записи у трудових книжках громадян, котрі фактично не працювали у цих підприємців.

Такі довідки надавали громадянам підстави отримувати державну соціальну допомогу як малозабезпеченим сім'ям. У такий спосіб більше ніж вісімдесят чоловік безпідставно отримали соціальної допомоги на суму понад шістсот тисяч гривень.

Правоохоронці повідомили чиновниці про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.190 (шахрайство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.