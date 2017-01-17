Львовского чиновника уличили в махинациях с соцвыплатами
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Во Львовской области разоблачили чиновника, который организовал схему хищения бюджетных средств через безосновательные выплаты социальных пособий малообеспеченным семьям. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
Как установили правоохранители, чиновник от имени субъектов предпринимательской деятельности выдавала справки о доходах, в которые вносила ложные сведения о приеме и увольнении с работы, а также делала ложные записи в трудовых книжках граждан, которые фактически не работали у этих предпринимателей.
Такие справки предоставляли гражданам основания получать государственную социальную помощь как малообеспеченным семьям. Таким образом более восьмидесяти человек безосновательно получили социальной помощи на сумму более шестисот тысяч гривен.
Правоохранители сообщили чиновницы о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.190 (мошенничество) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.
Досудебное расследование продолжается.