Львів до кінця року отримає 150 нових автобусів та 30 вживаних трамваїв
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У Львові до кінця року кількість одиниць громадського транспорту планують збільшити: очікують отримати 150 нових автобусів, 30 вживаних трамваїв та розпочати постачання 50 нових тролейбусів, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як повідомив Андрій Білий, заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури, збільшення кількості рухомого складу дозволить вирішити питання із забезпечення перевезення пасажирів Львова.
“На 2018 рік ми запланували придбання 50 трамваїв, 40 тролейбусів і 100 великих автобусів. На 2019 — 30 трамваїв, 40 тролейбусів і 150 великих автобусів.
Однак, по факту, цього року очікуємо отримати 30 вживаних трамваїв, 50 нових тролейбусів і 150 нових автобусів", - зазначив він.
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За його словами, перші 30 трамваїв очікують вже в серпні цього року.
"Наступний проект, щодо 50 нових тролейбусів, йде за планом. Зараз готується тендерна документація. У найближчий місяць будемо оголошувати тендер. Тендер відбуватиметься за міжнародними стандартами, переможця визначатимемо спільно з ЄБРР. Нові 150 автобусів будемо купувати в лізинг. Очікуємо до кінця року їх отримати і запустити на маршрути.
Відповідно, за останні 10 років ніхто не придбав стільки рухомого складу скільки ми плануємо купити у найближчі 2 роки. Адже проблему транспорту ми знаємо і готові її вирішувати”, — додав Білий.